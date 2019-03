Pokonamy PiS, to wprowadzimy związki partnerskie

Politycy Koalicji Europejskiej będą namawiać innych włodarzy miast do przyjęcia Karty LGBT plus - deklaruje Barbara Nowacka.

Inicjatywa Polska przesuwa Koalicję Europejską w lewo?

Barbra Nowacka, liderka Inicjatywy Polska: Formalnie nie jesteśmy w KE. Będziemy przekonywać kolegów do bardziej otwartego podejścia do gospodarki, praw, edukacji i kultury.



Politycy KE będą namawiać innych włodarzy miast do przyjęcia Karty LGBT+?



Tak. Musimy dbać o każdą wykluczoną osobę, zadbać o jej prawa i dobre samopoczucie w Polsce. Na poziomie krajowym i samorządowym trzeba wprowadzić rzetelną edukacją równościową walczyć z homofobią. PiS zupełnie nie po chrześcijańsku odrzuca osoby nieheteronormatywne. Pytanie, co z ich sumieniem.



Platforma Obywatelska przez osiem lat rządów PO-PSL kluczyła w sprawie związków partnerskich i ostatecznie nic nie zrobiła.



Platforma się zmieniła. Patrzę na Rafała Trzaskowskiego, Jacka Jaśkowiaka i widzę zmianę. Grzegorz Schetyna też się zmienił. PO dzisiaj żałuje, że nie wprowadziła związków partnerskich.



PO i PSL pozwoli szerokiej koalicji opozycji wprowadzić związki partnerskie?



Rozmawialiśmy o tym w Koalicji i po wyborach parlamentarnych, jeśli uda się nam pokonać PiS, związki partnerskie będą wprowadzone. Jestem co do tego przekonana, po rozmowach w KE.



