Rosyjski minister: Nasza broń setki razy tańsza niż zachodnia

Najnowsze rosyjskie bronie są setki razy tańsze niż te, które miałyby być użyte przeciwko Rosji - powiedział minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, w rozmowie z dziennikarzami.

- Zwierzchnik sił zbrojnych powiedział w przemówieniu przed Zgromadzeniem Federalnym, że wszystkie zaawansowane technicznie bronie, o których mówił przed rokiem, zostały już przygotowane, a niektóre weszły nawet do służby - podkreślił Szojgu dodając, że "zaawansowane rosyjskie bronie są chwalone za ich niezwykłą efektywność.

- Nasi zagraniczni koledzy zdają sobie sprawę, że nasze bronie są setki razy tańsze niż systemy opracowywane po to, by być użyte przeciwko nam. I nie chodzi tylko o amerykański system obrony rakietowej - dodał Szojgu.

Szef rosyjskiego resortu obrony podkreślił, że tworzenie przez Rosję nowych broni "ma po pierwsze i przede wszystkim na celu zagwarantowanie militarnego bezpieczeństwa naszemu państwu bez zwiększania kosztów i dołączania do wyścigu zbrojeń".

Wcześniej Władimir Putin wystąpił z corocznym przemówieniem do rosyjskich parlamentarzystów.

- Tworząc tarcze antyrakietowe na terenie Rumunii i Polski Stany Zjednoczone złamały zapisy traktatu INF (red. chodzi o układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, z którego Waszyngton ostatnio się wycofał). Mogą zostać wyposażone np. w pociski rakietowe typu Tomahawk - mówił m.in. prezydent Rosji. - Jeżeli Stany Zjednoczone to zrobią (red. chodzi o rozmieszczenie rakiet średniego zasięgu w Europie), nagle dojdzie do zaostrzenia sytuacji. To zagrożenie dla Rosji. Lot takich rakiet do Moskwy będzie trwał około 10-12 minut. Rosja symetrycznie na to odpowie - dodał.