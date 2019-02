Kurator łączy LGBT z pedofilią. Jest wniosek o jej odwołanie

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak skrytykowała prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za podpisanie deklaracji na rzecz społeczności LGBT. "Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii?" - zapytała.

"W ducha Warszawy od zawsze wpisana jest różnorodność i tolerancja. Podpisując warszawską deklarację LGBT+ chcę tę tradycję kontynuować. Obiecywałem "Warszawę dla wszystkich" i słowa dotrzymuję" - poinformował w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Decyzję prezydenta stolicy skomentowała na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. "Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?!" - napisała.

W związku z tą wypowiedzią do Ministerstwa Edukacji złożono wniosek o odwołanie kurator. "Osoba o tak ograniczonej wiedzy nie powinna pracować w oświacie. Dodatkowo jej nienawiść do LGBT może wpływać na działania dyrektorów szkół, a przez to prowadzić do dyskryminacji nieheteronormatywnych uczniów" - informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę?



CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII?



Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów.



WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?! — Barbara Nowak (@Br_Nowak) 20 lutego 2019