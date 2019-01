"Masz prawo". Spot Nowoczesnej o wartościach partii

"Masz prawo" to pierwszy z serii spotów, który pokazuje wartości i postulaty Nowoczesnej. Został zaprezentowany na porannej konferencji prasowej w jednym z z warszawskich kin.

W trakcie konferencji prezentowane były postulaty i złożone projekty ustaw (jest ich ponad 60) o takich kwestiach jak świeckie państwo, liberalizacja prawa aborcyjnego, ułatwienia dla przedsiębiorców i wartości europejskie. Nowoczesna postuluje przyjecie euro w perspektywie pięciu lat, całkowite odejście od węgla do 2050 roku i znaczne podniesienie kwoty wolnej. Projekt "Masz prawo" ma przypomnieć i podkreślić wartości, cele i główne kompetencje partii Katarzyny Lubnauer.

Poniżej dalsza część artykułu

- Mamy prawo do świeckiego państwa, państwa, które jest neutralne światopoglądowo, państwa, w którym żaden kościół nie kontroluje rządu, w którym żaden duchowny nie dyktuje ministrom ustaw ani nie dominuje uroczystości publicznych. – mówiła Katarzyna Lubnauer. Monika Rosa wspominała o postulatach dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego i związkach partnerskich. - Nie możemy też dalej milczeć o prawach kobiet, o prawie do decydowaniu sobie. „Czarne protesty” powstrzymały barbarzyńską propozycję PiS-u, ale dziś musimy zrobić kolejny krok. - podkreślała.

W trakcie konferencji padły też postulaty dotyczące zwalczania smogu. - - Chcemy, żeby do 2050 roku Polska całkowicie odeszła od węgla. Do połowy wieku 85% energii w naszym kraju powinno pochodzić z odnawianych źródeł energii. Wdrożenie przedstawionej przez nas strategii oznaczać będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 90%. – mówił Marek Szolc, radny Nowoczesnej. Nowoczesna zapowiedziała też ułatwienia dla przedsiębiorców i podniesienie kwoty wolnej do 15 tys. złotych - Mamy prawo do państwa, które chce nam ułatwić życie, zamiast rzucać kłody pod nogi. Wyższa kwota wolna to więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. – mówił Paweł Pudłowski, szef klubu Nowoczesnej.