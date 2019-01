Magdalena Adamowicz: To jest odpowiedzialność TVP. Ci, którzy atakowali męża, to nie byli dziennikarze Magdalena Adamowicz z córką Antoniną w czasie sobotnich uroczystości pogrzebowych w Gdańsku AFP

- Ci, którzy atakowali męża, to nie byli dziennikarze. Ci ludzie nie zasługą na takie określenie. Jeden z takich ludzi wielokrotnie biegał za Pawłem po mieście wykrzykując obelgi. Przychodził również do pracy mojej mamy, strasząc jej pracowników. Mama musiała uciekać tylnymi drzwiami. To mają być media publiczne? - powiedziała Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie Gdańska, komentując w rozmowie z Onetem negatywne materiały w TVP pod adresem zamordowanego męża.