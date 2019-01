Krzysztofowi Kwiatkowskiemu grozi Trybunał Stanu jeszcze w tej kadencji

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi prezes NIK ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej.

„Ty sobie szykuj kandydata na wicedyrektora" – miał powiedzieć prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski do polityka PSL Jana Burego w podsłuchanej rozmowie telefonicznej. Zdaniem prokuratury w Izbie dochodziło do ustawiania konkursów, z tego powodu prezes NIK jeszcze przed jesiennymi wyborami może stanąć przed Trybunałem Stanu. Nasze źródła w PiS mówią, że taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Wniosek o postawienie Kwiatkowskiego przed trybunałem złożył w ubiegłej kadencji ówczesny poseł Ryszard Kalisz. Postępowanie ruszyło dopiero jesienią 2017 roku i nie toczy się szybko. Dotąd oprócz Kwiatkowskiego sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała ok. pięciu byłych i obecnych pracowników NIK.

Ile to jeszcze potrwa? – Na tym etapie trudno ocenić, bo dużo zależy od składanych wniosków dowodowych – odpowiada wiceszef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Jacek Żalek z PiS.

Inny z posłów PiS, znający sprawę, mówi anonimowo, że „zostanie zakończona przed komisją w tej kadencji". Podobnie uważa wiceszef komisji Paweł Grabowski z Kukiz'15. – Absolutnie jest możliwe, by komisja skończyła postępowanie do końca kadencji, a wniosek trafił pod głosowanie na sali plenarnej. Komisja zbiera się praktycznie co posiedzenie Sejmu – zauważa.

Oznacza to, że tuż przed wyborami może dojść do powtórzenia scenariusza z 2015 roku, gdy Sejm podjął próbę postawienia przed trybunałem Zbigniewa Ziobrę.

Ziobrze komisja zarzucała m.in. przekroczenie uprawnień i nieuprawniony nacisk na prokuratorów. Ostatecznie przed Trybunałem nie został postawiony, bo potrzeba było do tego trzech piątych izby, czyli 276 posłów, a „za" było jedynie 271. Do postawienia przed trybunałem prezesa NIK, w odróżnieniu od ministra, wystarczy jednak tylko większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a taką posiada PiS.

– Prezes Kwiatkowski jest chyba zainteresowany tym, by to postępowanie zostało zakończone, a z jego wypowiedzi wynika, że jest przekonany do swoich racji – mówi poseł Grabowski. Problem w tym, że jak nieoficjalnie wiadomo, prezes NIK wolałby dochodzić swoich racji przed warszawskim sądem.

Tam też toczy się postępowanie w jego sprawie. Główną linią obrony prezesa NIK jest to, że prokuratura zbudowała materiał dowodowy na fragmentach podsłuchanych rozmów, które w szerszym kontekście mają brzmieć zupełnie inaczej.

We wrześniu sąd uwzględnił wniosek obrońców i zobowiązał prokuraturę do przekazania całości podsłuchanych rozmów. Ta odmówiła, zasłaniając się dobrem innego postępowania.

Dlaczego Kwiatkowski woli postępowanie przed sądem? Bo Sejm nie tylko decyduje o postawieniu przed trybunałem, ale wybiera też sędziów trybunału, co rodzi ryzyko politycznego wyroku.

Były szef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Robert Kropiwnicki z PO uważa za mało prawdopodobne, by Sejm zdecydował się postawić Kwiatkowskiego przed trybunałem. – Sprawa przed sądem jest bardziej zaawansowana, a uległaby zawieszeniu w przypadku przegłosowania wniosku przez Sejm – tłumaczy.

Niezależnie, jaka decyzja zapadnie, nie będzie ona miała wpływu na obsadę stanowiska prezesa NIK. Kwiatkowski raczej dokończy swoją upływającą w sierpniu kadencję. Na giełdzie nazwisk przyszłego prezesa NIK pojawiają się m.in. Antoni Macierewicz, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Wojciech Szarama i Mariusz Błaszczak. – Długa lista świadczy o tym, że decyzja zostanie podjęta w ostatniej chwili, pod naciskiem bieżącej polityki. Podobnie jak decyzja o postawieniu Kwiatkowskiego przed trybunałem – mówi nasz rozmówca, znający sytuację w NIK.