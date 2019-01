Nowoczesna chce odwołania Jakiego z komisji weryfikacyjnej

Po publikacji „Gazety Wyborczej” Nowoczesna złożyła wniosek o odwołanie Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej. Pismo w tej sprawie na Twitterze opublikował poseł Adam Szłapka.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła dziś nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. Dotyczy ona planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

Poseł Adam Szłapka opublikował na Twitterze zdjęcie wniosku o odwołanie Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej, które do premiera Mateusza Morawieckiego złożyła Nowoczesna. „Miał zabezpieczyć interes JK w Warszawie i realizować interesy Srebrna. Czy ktoś wierzy, że to dobra osoba do badania nieprawidłowości reprywatyzacyjnych? Wnioskujemy o odwołanie @PatrykJaki” - dodał nad zdjęciem dokumentu Szłapka.

„W związku z ujawnieniem przez „Gazetę Wyborczą” nagrań Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii rządzącej, z których jednoznacznie wynika, że głównym zadaniem partii PiS w wyborach samorządowych w Warszawie było zwycięstwo w celu zabezpieczenia interesów finansowych spółki Srebrna, zwracam się z wnioskiem o odwołanie Patryka Jakiego z funkcji przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich” - czytamy we wniosku. "Patryk Jaki miał być narzędziem Jarosława Kaczyńskiego, który miał odbić Warszawę, po to, żeby można było realizować interesy Jarosława Kaczyńskiego w związku ze Srebrną. To nie jest rzecz normalna, żeby Patryk Jaki dalej zarządzał komisją reprywatyzacyjną, która miała przywracać sprawiedliwość, wyjaśniać nieprawidłowości i uchybienia ws. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich" - ocenił poseł Nowoczesnej.

Miał zabezpieczyć interes JK w Warszawie i realizować interesy Srebrna. Czy ktoś wierzy, że to dobra osoba do badania nieprawidłowości reprywatyzacyjnych? Wnioskujemy o odwołanie @PatrykJaki pic.twitter.com/SiVyBIfDj9 — Adam Szłapka (@adamSzlapka) 29 stycznia 2019

"A poseł Szłapka? Na drugie imię ma kompromitacja"

- Wszyscy są zdziwieni, że w Warszawie, gdzie za PO decyzje o nieruchomościach były wydawane za wielkie łapówki, do czego przyznali się w areszcie biznesmeni, nagle znalazł się prezes Jarosław Kaczyński, który nie dość, że chce uczciwie, to jeszcze mówi, że trzeba działać "przez decyzje sądu" - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Patryk Jaki. - Przypominam, że dzięki komisji, opinia publiczna poznała skalę procederu reprywatyzacyjnego i odnalazła kluczowe dokumenty, dzięki czemu najważniejsze osoby związane z tym procederem wylądowały w aresztach albo mają akty oskarżenia. A poseł Szłapka? Na drugie imię ma kompromitacja - zaznaczył.

Ujawniona przez „Gazetę Wyborczą” rozmowa odbyła się 27 lipca 2018 roku w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wzięli w niej udział prezes Prawa i Sprawidliwości Jarosław Kaczyński, Grzegorz Tomaszewski, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, powiązany rodzinnie z prezesem PiS oraz jego wspólniczka, która jednocześnie pełniła także rolę tłumaczki.