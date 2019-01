Rzecznik prezydenta o "taśmach Kaczyńskiego": Szału nie ma

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski skomentował na antenie Radia Warszawa skomentował publikację „Gazety Wyborczej”. - To nie wielka bomba, a kapiszon i to mokry. Szału nie ma - powiedział.

Rzecznik prasowy w Kancelarii Prezydenta RP w rozmowie z Radiem Warszawa odniósł się do nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem.

W opinii Błażeja Spychalskiego głośno publikacja okazała się fiaskiem. – Stenogram czytałem. To jest ciekawe, z jednej strony mieliśmy informacje, oczywiście głównie wczoraj, że wielka bomba wybuchnie i zdmuchnie wszystko. Muszę powiedzieć, że to raczej kapiszon i jeszcze bym powiedział, że mokry, tak to mniej więcej wyglądało. Szału nie ma - stwierdził w rozmowie z Radiem Warszawa Spychalski.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła dziś nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna.