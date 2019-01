Wielka Brytania: W rządzie powinien być minister ds. głodu?

Parlamentarzyści wchodzący w skład istniejącego w Izbie Gmin komitetu ds. audytu środowiska sugerują, że w skład rządu powinien wejść minister ds. głodu, który miałby się zająć problemem niedożywienia i otyłości w brytyjskim społeczeństwie - informuje Sky News.

Według najnowszego raportu przygotowanego przez komisję, której celem jest sprawdzanie w jaki sposób polityka prowadzona przez rząd wpływa na środowisko i perspektywy zrównoważonego rozwoju, "poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego w Wielkiej Brytanii, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, należy do największych w Europie".

Brak bezpieczeństwa żywnościowego definiowany jest przy tym jako "ograniczony dostęp do jedzenia... w związku z brakiem pieniędzy i innych zasobów". Według parlamentarzystów wchodzących w skład komisji problem ten w Wielkiej Brytanii cały czas narasta.

Przewodnicząca komisji Mary Creagh podkreśliła, że choć dziś wielu Brytyjczyków dochodzi do siebie po świątecznym obżarstwie to "smutny fakt jest taki, że coraz więcej dzieci dorasta w domach, w których rodzice nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, by na stole regularnie pojawiało się jedzenie".

- Połączenie wysokich kosztów życia i braku podwyżek płac sprawia, że poziom głodu w Wielkiej Brytanii należy do największych w Europie - dodała posłanka Partii Pracy.

- Ustaliliśmy, że niemal jedno na pięć dzieci poniżej 15 roku życia boryka się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w domu - to skandal, któremu nie możemy pozwolić trwać - podkreśliła Creagh.

Posłanka apeluje, by rząd natychmiast zajął się problemem powołując ministra ds. głodu.

Jednocześnie komisja chce, aby rząd zaktualizował swoją strategię walki z otyłością, biorąc pod uwagę ścisły związek pomiędzy otyłością, głodem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Posłowie wyjaśniają, że osoby, które mają mało pieniędzy, wydają je na tanie, wysokokaloryczne jedzenie - co prowadzi do otyłości.