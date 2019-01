Duda: Nie wiem, na ile człowiek zmienia klimat

Nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych - powiedział podczas konferencji o adaptacji polskich miast do zmian klimatu prezydent Andrzej Duda. Naukowcy: Nie wyniósł nauki ze szczytu klimatycznego.

Podczas konferencji prezydent mówił również, że w historii Ziemi były już zmiany klimatu, w tym również jeszcze przed pojawieniem się na niej człowieka - oznacza to więc, że przyczyny tych zmian były naturalne.

Według prezydenta zdania naukowców, w jakim procencie człowiek wpływa na zmiany klimatu, są rozbieżne, w tym skrajne.

Naukowcy i ekolodzy wytykają prezydentowi nieścisłości - przede wszystkim w kwestii tej rozbieżności.

O tym, że w środowisku naukowym panuje "absolutny konsensus", że to człowiek bardzo intensywnie zmienia klimat, przekonywał profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, klimatolog.

Sprzeciw naukowców budzi również porównywanie historycznych epok zlodowacenia i ocieplenia z obecnymi zmianami klimatu. Jak tłumaczy prof. Chojnicki, wspomniane epoki w historii Ziemi miały to do siebie, że odbywały się niezwykle wolno, na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat, tymczasem "to, co dziś obserwujemy, zupełnie się wymyka z tej obserwacji w skali geologicznej".

Dowodzi tego raport, przedstawiony na niedawnym szczycie klimatycznym, który odbywał się w Katowicach, gdzie prezydent brał udział w dyskusjach i spotkaniach roboczych. Według autorów raportu jeszcze w tym stuleciu "może dojść zjawiska niespotykanego - gwałtownego ocieplenia od 1,5 do niemal 5 stopni Celsjusza".

- Nie wyniósł nauki ze szczytu klimatycznego. Tam w sprawie zmiany klimatu panuje konsensus, który po pierwsze mówi o tym, że zmiana klimatu zachodzi - uważa Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Słowa prezydenta skrytykowała opozycja. Według Urszuli Pasławskiej (PSL) z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska głowa państwa namawia do konsumpcjonizmu, nieopanowanego użytkowania przyrody, używania węgla i kontestowania wytycznych KE.

TVN24 o komentarz do słów Dudy poprosił rząd. Odpowiedzią jest oświadczenie rzecznika Ministerstwa Środowiska Aleksandra Brzózki:

"Jako Ministerstwo Środowiska mamy świadomość, że emisja gazów cieplarnianych ma znaczenie dla zmian klimatu i nie możemy temu zaprzeczyć. Istnieje dyskusja nurtów naukowych, na ile człowiek ma wpływ na te zmiany i oczywiście są także inne źródła emisji niż działalność człowieka. Jako ministerstwo stoimy na stanowisku, że działalność człowieka ma duży wpływ na te zmiany, jednak dodatkowe czynniki kumulują to zjawisko" - cytuje rzecznika TVN24.