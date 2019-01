Brytyjski minister: Corbyn chce wyprowadzić nas z NATO AFP

Minister środowiska, żywności i spraw wiejskich Wielkiej Brytanii, Michael Gove w czasie debaty nad wotum nieufności wobec Theresy May (brytyjska premier wygrała ostatecznie to głosowanie) ostrzegł, że lider opozycji, Jeremy Corbyn, chce doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z NATO.