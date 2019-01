Lech Wałęsa: Rosyjscy hakerzy próbowali mnie zaatakować

Były prezydent twierdzi, że dziś w nocy próbowano zaatakować jego konto na Facebooku. O atak oskarżył rosyjskich hakerów.

"Słyszałem, że hakerzy rosyjscy prowadzą od dawna z nami wojnę w sieci chcąc wpływać na zbliżające się w tym roku ważne wybory w Polsce. Dziś w nocy była próba zaatakowania mego konta na Facebooku. To jest bardzo groźne i może spotkać wszystkich ważnych polityków i nasze media" - napisał Lech Wałęsa.

Na potwierdzenie swoich słów zamieścił zrzuty ekranu swojego profilu. Język interfejsu został zmieniony na rosyjski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu sporo kontrowersji wywołały słowa Lecha Wałęsy na temat stosunków z Rosją. Były prezydent w rozmowie z RIA Novosti powiedział, że Polsce jest bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku. Chwalił również prezydenta Władimira Putina.

Słyszałem ze hakerzy rosyjscy prowadzą od dawna z nami wojnę w sieci chcąc wpływać na zbliżające sie w tym roku wazne wybory w Polsce. Dzis w nocy była próba zaatakowania mego konta na Facebooku. To jest bardzo groźne i moze spotkać wszystkich waznych politykow i nasze media. pic.twitter.com/Facd0kSOrM — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 6 stycznia 2019

Poniżej dalsza część artykułu

Wałęsa atakuje Kaczyńskiego

Lech Wałęsa wykorzystał dziś rano media społecznościowe, by kolejny raz zaatakować prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zamieścił zdjęcie przedstawiające legitymację ORMO, która miała należeć do Kaczyńskiego.

"To nie do wiary, żeby aż tak nisko upadł" - skomentował Wałęsa. W innym wpisie, gdy wytknięto mu, że zdjęcie jest prawdopodobnie podrobione, odpisał: Mnie to też wydaje się niewiarygodne, ale nie ma żadnej gwarancji, że to nie jest oryginalna legitymacja wystawiona przez ORMO, a nie została przez niego przyjęta. W PRL tak było, że rożne organizacje wystawiały czasami legitymacje nawet jeśli ktoś tego sobie nie życzył".

To nie do wiary zeby az tak nisko upadł. pic.twitter.com/KbK0BRAkQ1 — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 6 stycznia 2019