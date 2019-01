Bartosz Arłukowicz ratował pasażera w czasie lotu

Na pokładzie samolotu lecącego do Szczecina były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pomógł jednemu z pasażerów, który potrzebował pomocy lekarskiej.

O sprawie poinformował na Twitterze Filip Kochan z Banku Światowego. „Brawa dla posła i lekarza @arlukowicz za ogromne zaangażowanie i profesjonalną pomoc będącemu w bardzo złej kondycji pasażerowi lotu do Szczecina” - czytamy we wpisie. Na post Kochana zareagował sam Bartosz Arłukowicz, który podziękował za pomoc załodze samolotu. ”Stewardessy i cała załoga bardzo profesjonalna. Dziękuję za pomoc. Pacjent jest już w rękach lekarzy” - napisał były minister zdrowia.

?????? dla posła i lekarza @arlukowicz za ogromne zaangażowanie i profesjonalną pomoc będącemu w bardzo złej kondycji pasażerowi lotu do Szczecina. pic.twitter.com/CTSRGTwPrF — Filip Kochan (@FilipKochan) 9 stycznia 2019

Poniżej dalsza część artykułu

Bartosz Arłukowicz z wykształcenia jest lekarzem pediatrą. Studiował na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i przez lata pracował w zawodzie.

Jak pisze portal wp.pl, nie jest to pierwszy raz, kiedy Arłukowicz ratował pasażera samolotu. W roku 2015 pomógł on ówczesnemu senatorowi Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Preissowi, który podczas lotu z Warszawy do Szczecina miał problemy z oddychaniem.