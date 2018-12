Rosja ma nową broń - rakiety hipersoniczne. Udane testy na Dalekim Wschodzie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony "z powodzeniem" przeprowadziło testy naddźwiękowego systemu Awangard - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin na środowym spotkaniu z członkami rządu.

- Na moje polecenie przedsiębiorstwa przemysłowe i ministerstwo obrony przygotowały i przeprowadziły ostateczny test tego systemu - powiedział Putin. - Test zakończył się pełnym sukcesem: wszystkie parametry techniczne zostały zweryfikowane - dodał.

Prezydent Rosji zapowiedział, że system rakietowy wejdzie do służby w siłach zbrojnych w przyszłym roku. Putin, który test systemu, odbywający się na Dalekim Wschodzie, oglądał przez łącze wideo z Moskwy, podkreślił, że jest to nowy typ broni strategicznej. Wyjątkowość systemu „Awangard” polega m.in. na jego umiejętności manewrowania i odchodzenia od początkowego toru lotu do 1 tys. km.

- Począwszy od przyszłego roku, w 2019 roku, nowy interkontynentalny system strategiczny Awangard wejdzie do służby w rosyjskiej armii, i rozmieszczony zostanie pierwszy pułk w strategicznych oddziałach rakietowych - zapowiedział Putin.

Broń jest też zdolna do łatwego ominięcia amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Amerykanie przyznają, że nie mają odpowiedzi na nowy rodzaj broni, którym już dysponuje Rosja i Chiny. Inwestycje w amerykańską broń hipersoniczną dopiero się zaczęły.

