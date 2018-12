Lech Wałęsa odpowiada na archiwum Kiszczaka: Dodać coś jeszcze?

Lech Wałęsa opublikował dokumenty z czasów PRL, które dotyczą akcji mającej na celu kompromitowanie liderów Solidarności. Wczoraj "Rzeczpospolita" i Polskie Radio opublikowały dokumenty znalezione w amerykańskim archiwum. Wśród nich jest list Czesława Kiszczaka do Lecha Wałęsy.

Generał Czesław Kiszczak w 1993 roku planował działania wywarcia wpływu na Lecha Wałęsę. Przyznał się również do likwidacji akt Departamentu IV MSW, który zajmował się inwigilacją Kościoła. Tak wynika z listu odnalezionego w amerykańskim archiwum przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia.

Dokument nie był do tej pory znany polskim historykom. To jedno z wielu odkryć zespołu badawczego redakcji „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia. Rzucają one nowe światło na historię Polski ostatnich kilkudziesięciu lat.

W liście do Wałęsy, Kiszczak w sposób zawoalowany sugeruje swoją wiedzę na temat agenturalnej przeszłości ówczesnego prezydenta. Jednocześnie wskazuje na „lojalność” wobec niego. Wyraża też przekonanie, że tajne służby winny być chronione, niezależnie od przemian politycznych i ustrojowych zachodzących w Polsce.

Lech Wałęsa w odpowiedzi na publikację zamieścił w internecie zdjęcia dokumentów.

"Tak podrabiali, tak podrzucali, tak nasyłali agentów, by mnie wrabiać i niszczyć. Raz jedni, a dziś inni, ale to samo. Czy to Wam wystarczy? Czy jeszcze dodać?" - napisał były prezydent.