Petru: Wybory parlamentarne mogą odbyć się w połowie marca

Kadencja obecnego parlamentu upływa jesienią 2019 roku, ale Petru przedstawia scenariusz, w którym dojdzie do przedterminowych wyborów.

Jeśli Senat nie przyjmie budżetu w styczniu, to PAD może w 14 dni skrócić kadencję Sejmu i ogłosić termin wyborów 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji.

To oznacza wybory w II poł. marca. Krytyczne dla Polski. Opozycja musi pójść do nich Zjednoczona ale jednocześnie różnorodna