Spadają notowania Dudy i Morawieckiego

I prezydent Andrzej Duda, i premier Mateusz Morawiecki zanotowali w grudniu spadek poparcia. Również rząd Zjednoczonej Prawicy popiera mniejszy odsetek ankietowanych - wynika z sondażu Kantar Public.

W porównaniu z listopadowym badaniem prezydent Andrzej Duda stracił poparcie o 3 pkt. proc. - spadło ono z 52 do 49 proc. O 2 pkt. proc. wzrósł odsetek niezadowolonych z działań głowy państwa - do 39 proc.

12 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego również stracił. Poparcie spadło o 3 pkt. proc. - do 45. Odsetek niezadowolonych również zmalał - o 1 pkt. proc. do 40. Za to o te t pkt. proc. wzrósł odsetek niezdecydowanych w ocenie i co szósty badany nie ma na ten temat wyrobionego zdania.

Samego Morawieckiego pozytywnie ocenia 45 proc. ankietowanych - spadek o 2 pkt. proc., negatywnie - 39 proc. (bez zmian), a 16 proc. (+2) nie wie, jak ocenić premiera.

Sondaż przeprowadzono w dniach 30.11-11.12.18 metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1058 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.