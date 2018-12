Trudnowski: Aby wygrać, opozycja powinna pozwolić PSL stworzyć blok centrowy

- Zaczynamy dyskusję na temat konfiguracji, w której opozycja będzie startować w wyborach. To ma największy potencjał do sprawienia tego w jaki sposób ten rok 2019 będzie wyglądał - mówił w programie "RZECZoPOLITYCE" Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Jak mówił, PSL powinno wystartować samodzielnie, aby zbierać głosy centrum. – Koncepcja wspólnej listy wszystkich to droga donikąd – mówił.

- Opozycja stoi przed dość dużym dylematem. Zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które mogłoby zostać wparte przez włączenie się PSL do szerokiego bloku opozycji mogłoby rzeczywiście nadać 2019 rok nadać takie tempo, w którym w tych wyborach opozycja mogłaby wyrównać lub nawet lekko wygrać z PiS. I to dałoby efekt. Ale z drugiej strony w wyborach jesiennych start PSL w bloku opozycji utrudnia odebranie głosów Zjednoczonej Prawicy - mówił Trudnowski.

- PSL jest otwarty na to, by startować z PO w duchu EPP. Nowoczesna jest w innej frakcji, we frakcji liberalnej. PSL ma świadomość, że jeśli ma zdobyć wyborców, to oni są przyzwyczajeni do szyldu. Jeśli pojawiają się hasła, że pojawienie się nazwy PSL w nazwie, to można to zrozumieć. Jeśli nazwa PSL nie będzie podkreślona, to ci wyborcy mogą najzwyczajniej w świecie nie zagłosować, albo zagłosować bardziej na Zjednoczoną Prawicę - prognozował Trudnowski. - Pojawienie się formacji środka w warunkach silnej polaryzacji tworzy jedyną szansę przepływu elektoratu między blokami opozycji a Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli opozycja chce pokonać PiS, to powinna pozwolić PSL stworzyć blok konserwatywny czy bardziej centrowy. Wraz z przesuwaniem się PO w lewo tacy wyborcy nie mają wyboru tak naprawdę - dodał.