Paweł Kukiz: Działanie pana Adama Glapińskiego ws. KNF jest bardzo zastanawiające

Nie może przyjaciel prezesa Kaczyńskiego stać na czele niezależnej instytucji finansowe, od której zależą polskie finanse. Ustawa antysitwowa to test dla PiS i sprawdzam, czy zależy im na przejrzystości czy kontynuowaniu kolesiostwa i nepotyzmu PO i PSL - mówi lider Kukiz'15.

Rzeczpospolita: W sprawie KNF państwo zadziałało?

Paweł Kukiz. lider Kukiz'15: Państwo w tej kwestii nie działa od początku funkcjonowania KNF. To nigdy nie powinna być instytucja zależna od polityków. Czy działaniem państwa ma być odcinanie dziennikarzy od informacji publicznej, bo póki co na tym zależy instytucjom państwowym najbardziej. Jeśli NBP nie odpowiada na pytania dziennikarzy, niewygodnych mediów nie wpuszcza na konferencję, zakazują im o sobie pisać, chce usunięcia artykułów, to można wysnuć wniosek, że mają coś do ukrycia. Działanie pana Adama Glapińskiego ws. KNF jest bardzo zastanawiające.

Powinien ustąpić ze stanowiska?

PiS powinien natychmiast przyjąć projekt antysitwowy Kukiz’15. Liczę, że rządzący zgodzą się na prześwietlenie powiązań osób, które zasiadają w spółkach skarbu państwa, czy takich instytucjach jak KNF i NBP. Te instytucje muszą być wolne od nepotyzmu, powiązań rodzinnych, biznesowych, towarzyskich i politycznych koligacji. Nie może przyjaciel prezesa Kaczyńskiego stać na czele niezależnej instytucji finansowe, od której zależą polskie finanse. Ustawa antysitwowa to test dla PiS i sprawdzam, czy zależy im na przejrzystości czy kontynuowaniu kolesiostwa i nepotyzmu PO i PSL.

W 2012 roku PiS chciał utworzenia Centralnego Rejestru Oświadczeń o zarobkach osób zatrudnionych w administracji rządowej i spółkach Skarbu Państwa.

I dzisiaj Kukiz’15 mówi sprawdzam! PiS chciał tez zlikwidowania gabinetów politycznych oraz zmniejszenia liczby ministrów i administracji rządowej. Jak powiedział Ryszard Terlecki po odrzuceniu własnych propozycji ws. likwidacji gabinetów politycznych: inne jest spojrzenie na politykę z perspektywy opozycji, a inne z perspektywy partii władzy. I my tę hipokryzje będziemy zwalczać.

Cała rozmowa Jacka Nizinkiewicza z Pawłem Kukizem w jutrzejszej "Rzeczpospolitej" i po 21.00 na rp.pl