Rzecznik Kremla: Putin kocha ludzi, jest bardzo empatyczny

Prezydent Rosji Władimir Putin jest bardzo empatyczną osobą, która potrafi zręcznie kontrolować swoje emocje - stwierdził w niedzielę Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla.

- Prezydent jest człowiekiem, jak każdy z nas, ale potrafi zręcznie kontrolować swoje emocje i często trudno jest zorientować się, w jaki sposób przyjmuje tę lub inną wiadomość - powiedział Pieskow w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Rossija 1.

Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem rzecznika Kremla prezydent jest osobą pełną empatii. - To widać i to jest odczuwalne - ocenił. - On kocha ludzi, jest bardzo empatyczny, widzę to każdego dnia - stwierdził.

Sekretarz prasowy Putina opowiedział też o dwudniowych wakacjach prezydenta w Tuwie. Jego zdaniem, prezydent nie może sobie pozwolić na dłuższe wakacje, co jest "domyślne". - Realizuje swoje obowiązki wszędzie, równie odpowiedzialnie - dodał.

- W czasie wakacji oni (Putin i minister obrony Siergiej Shoigu - red.) dużo wędrowali po górach, wchodząc na wysokość 1800 metrów i spędzając na wyprawie pięć godzin - powiedział Pieskow. - Trudno jest oddychać na takiej wysokości, nie mówiąc już o tym, żeby iść tak długo (...) Wyobraźcie sobie godzinę zejścia ze stromego wzgórza. To jest ogromne obciążenie mięśni. I, wiecie, prezydent kocha tę ziemię, kocha naszą naturę - zachwycał się Pieskow.

Pieskow dostał żartem, że choć Putin miał wzmocnioną ochronę w czasie wakacji, ponieważ przebywał w "dzikiej, dziewiczej przyrodzie", to gdyby spotkał się np. z niedźwiedziem, zwierzę "będzie wiedziało, żeby zachowywać się właściwie".

Pieskow zdradził też, że Putin zawsze znajduje czas na regularne treningi, spędzając około 90 minut dziennie na zajęciach sportowych.