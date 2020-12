Niepospolity artysta i bufon materiały prasowe

Marek Oramus

Pod koniec roku 2020, ogłoszonego Rokiem Tyrmanda, ukazała się książka Marcela Woźniaka „Tyrmand. Pisarz o białych oczach". Nie jest to biografia sensu stricto, gdyż nie ogranicza się do faktów z życia autora „Złego". Raczej mamy do czynienia z reportażem; Woźniak wybrał się po śladach pisarza do Ameryki, na Litwę, do Niemiec i do Rosji – i zewsząd zwoził bogaty materiał.