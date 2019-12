Książki, filmy, muzyka. Goście „Plusa Minusa” polecają na święta

Goście „Plusa Minusa" polecają.

W czyim wykonaniu kolędy brzmią najlepiej i dlaczego w święta warto posłuchać też muzyki country? Po co zaglądać do kuchni literackiej Franza Kafki? Kto jest najbardziej niedocenionym pisarzem polskim wszech czasów, a kto jest najwybitniejszym poetą? Które seriale z komunistycznej Rumunii najlepiej obejrzeć? Co przeczytać, jeśli nasz kot nie przemówi w wigilijny wieczór? Jakie dzieło ostatnich lat jest najbardziej antykomunistyczne w swej wymowie? Po czyje biografie oraz dzienniki sięgnąć? Które sitcomy najbardziej lubią oglądać literaturoznawcy? Jaką książkę ze sobą zabrać, kiedy już postanowimy rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Jakie wiersze Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i ks. Jana Twardowskiego trzeba przeczytać w świąteczne wieczory? O tym wszystkim w rekomendacjach kulturalnych na święta Bożego Narodzenia specjalnie dla czytelników „Plusa Minusa" opowiadają autorytety z różnych środowisk i o różnych poglądach....

