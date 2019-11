Robert Mazurek: Im wino młodsze, tym lepsze

Podejścia są dwa. Albo bezkrytyczny zachwyt, jakież to wspaniałe, cały rok czekania, ale warto, wspaniała impreza! Albo szyderstwo, że pieniędzy strata, oszustwo niebywałe, bo jakże można takiego cienkusza, kwasiora winem nazywać? W ten oto sposób młode wino uderza do głowy nawet tym, którzy go nie piją.

A przecież – pomijając retorykę – rację mają i jedni, i drudzy. Bez wątpienia młode wino nie jest szczytowym osiągnięciem winiarstwa, bo kapryśne i robione pośpiesznie. Ale przecież nie za to je kochamy! To za co? Ano młode wino stworzone jest do zabawy i biesiady. Próby degustowania go w kawiarniach... Nie chciałbym psuć państwu imprezy, ale to chyba nie ma sensu.

To się pije, to się je z przyjaciółmi, tu się bawi, śmieje i cieszy – tak robią nie tylko Francuzi, ale też Niemcy czy Austriacy. W wianuszku restauracji pod Wiedniem czy w tych nad Mozelą właśnie zaczynają się imprezy, gdzie przy niezbyt wymyślnej, acz pysznej kuchni pije się młode wino strumieniami. I tak do marca.

Beaujolais nouveau (właśnie przybyło) tyleż zdobywa nowych miłośników wina, ile psuje renomę całemu regionowi. Mało kto wie bowiem, że w burgundzkim Beaujolais robi się nie tylko wina młode, a szczep gamay potrafi dać piękne, owocowe wina czerwone. Międzynarodowy suk...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata 2020 już w sprzedaży E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ