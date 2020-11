Brudny świat superbohaterów

Powieściopisarz Jacek Piekara poleca w "Plusie Minusie".

Skończyłem pracę nad czwartym i ostatnim tomem powieści „Płomień i krzyż" i wkraczam do świata powieści „Czarna śmierć", która będzie zwieńczeniem liczącego w tej chwili 15 tomów mojego cyklu inkwizytorskiego. „Czarna śmierć" opowiada o świecie pustoszonym przez zarazę. Praca wymagała odpowiedniego przygotowania merytorycznego, lektury naukowych książek opowiadających zarówno o medycznych, jak i społecznych problemach związanych z epidemiami dżumy. A także dzieł literackich, takich jak „Dziennik roku zarazy" Defoe czy „Dżuma" Camusa.

Książka, która wywarła na mnie największe wrażenie, to przeczytany pierwszy raz w szkole średniej „Rok 1984" Orwella. W mojej twórczości często nawiązuję do wizji zniewolonego społeczeństwa rządzonego przez władzę usiłującą panować nad myślami i uczuciami ludzi. Orwell wprowadził również fascynujący motyw bliskości oprawcy i ofiary oraz wiary tego drugiego, iż to, co się dzieje, dzieje się dla jego dobra, a...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ