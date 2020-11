Marszałek kompaktowy

O Józefie Piłsudskim każdy Polak ma swoje zdanie – niekoniecznie podbudowane znajomością podstawowych faktów z życia wskrzesiciela państwa polskiego. Kiedy się urodził? Jakie pełnił funkcje? Ile miał żon i dzieci? Co robił w Magdeburgu? Mam nadzieję, że Czytelnicy „Plusa Minusa" poczują się dotknięci prostotą tych pytań, ale jestem pewien, że większość Polaków nie znałaby na nie odpowiedzi.

W Polsce dominują biografie raczej sążniste oraz przekonanie, że gdy jeden autor raz na pokolenie zajmie się tematem, to nie ma sensu, by podejmował go inny. Wielkie tomy jednak zazwyczaj onieśmielają część czytelników i czytane są tylko przez krytyków i znawców tematu. Tymczasem na świecie aż roi się od popularnych biografii wielkich ludzi, które nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania tematu, ale mogą być początkiem wspaniałej przygody z daną postacią.

Książka Macieja Gablankowskiego spełnia to zadanie wyśmienicie. Jego biografia Piłsudskiego jest zwięzła i przystępna. Napisana żywym językiem, nie przeciąża nas ogromem dat i nazwisk. „Portret przewrotny" przypomina najważniejsze fakty z życia „Ziuka" – tradycję rodzinną, dojrzewanie, pierwsze kroki w polityce i konspiracji, działalność w PPS, Legiony, walkę o granice odrodzonej Polski, próby z demokracją i marsz ku dyktaturze, którego etapami był zamach majowy i proces brzeski. Zaletą książki jest też ...

