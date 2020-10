Iga Świątek – wybuchowa, nieprzewidywalna i głodna sukcesów

Na kortach w Paryżu objawiła się światu nowa gwiazda polskiego sportu: tenisistka Iga Świątek – charakterna dziewczyna z Raszyna.

Plan Igi przed turniejem Roland Garros był taki, żeby długą przerwę w rozgrywkach WTA Tour spowodowaną pandemią wykorzystać jak najlepiej. Z jednej strony – zdać maturę i mieć ten etap życia za sobą, z drugiej – poukładać sobie w głowie to, co warto robić dalej, i budować sportową przyszłość bez narzekania na wyjątkowe okoliczności.

Jest koronawirus – to znaczy jest też czas, by poprawić kondycję w przydomowym ogrodzie, odpoczywać, zadbać o ciało tak, by wytrzymało znacznie więcej, gdy znów przyjdzie czas poważnej próby.

Maturę zdała bez problemu – z języka polskiego 83 proc., z języka angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym po 100 proc. Rozszerzony angielski – 96 proc., matematyka – 66.

Gdy władze zniosły podstawowe restrykcje związane z pandemią, Iga Świątek miała za sobą pierwszy formalny krok w dorosłość i mogła powrócić na korty. Z właściwą młodości naturalnością i energią po prostu szybko przełączyła się na tryb „wyc...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ