Ken Loach: Jeśli zostaniemy z prawicowymi rządami, nic się nie zmieni

Zobaczymy, co się z nami stało, gdy znów zaczniemy normalnie żyć – mówi reżyser Ken Loach, artysta od lat konsekwentnie stający w obronie ludzi, którym wiatr wieje w oczy.

Podczas festiwalu Transatlantyk Ken Loach otrzyma nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI za całokształt twórczości. Wirtualnie. Bardzo chciał przyjechać do Katowic, ale powstrzymała go pandemia. Lekarz zadecydował, że to zbyt niebezpieczna podróż dla 84-latka. Ken Loach z trudem znosi jednak izolację. Kiedy rozmawialiśmy teraz przez telefon, powiedział mi: – Przez cały lockdown siedziałem w domu, czasem tylko wychodziłem na krótki spacer. Dużo czytałem. Ludzie kontaktowali się przez e-maile albo na zoomach, mnóstwo czasu spędzałem więc przed komputerem.

Nie było w tym skargi. Domyślam się jednak, jak trudny musiał to być czas dla człowieka, który chłonie życie i kocha rozmawiać z ludźmi. Widywałam go wielokrotnie na filmowych imprezach. Żyje na nich inaczej niż gwiazdy ekranu i reżyserii. Podczas festiwalu canneńskiego nie zatrzymuje się w odizolowanym od świata Hotel du Cap. Można go spotkać na Croisette albo w kawiarni prz...

