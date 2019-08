Córki strzelają do nazistów

Wraz z premierą „Wolfenstein 3D" świat gier komputerowych przeżył prawdziwą rewolucję. Był to bowiem tytuł, który wówczas – w 1992 roku – zaskakująco sprawnie wykorzystał pierwsze nieśmiałe próby tworzenia trójwymiarowych strzelanin z widokiem z oczu bohatera do zaspokojenia potrzeb ówczesnych graczy. A przecież niemal każdy chciał wtedy strzelać. W „Wolfenstein 3D" strzelanie było zaś czystą przyjemnością.

Bohater, amerykański szpieg Blazkowicz, uciekał z tytułowego zamku, w którym przetrzymywali go hitlerowcy. W kolejnych odsłonach cyklu alternatywna rzeczywistość, w której żył, obrosła w szczegóły. Doszło nawet do tego, że Niemcy podbili Stany Zjednoczone i zaprowadzili tam swoje rządy. W „Wolfenstein: Youngblood" jest rok 1980 i nazistów już w USA nie ma. Podstarzały Blazkowicz znika jednak z domu, prawdopodobnie wyrusza walczyć z nimi we Francji. Jego tropem podążają dwie córki.

Gra jest strzelaniną kooperacyjną, co oznacza, że najlepiej gra się w dwie osoby. Wspólna zabawa umożliwia stosowanie bardziej złożonych taktyk, choćby zwykłego flankowania. Każdą decyzję można przedyskutować na głosowym czacie i dopiero potem wprowadzić w życie. Rozpisany na kilkanaście godzin scenariusz trzyma w napięciu i zaskakuje zwrotami akcji. A co najważniejsze – strzelanie znów sprawia przyjemność.

„Wolfenstein: Youngblood" ma oczywiście więcej ...

