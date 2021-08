Wtręt do legendy BARTOSZ MROZOWSKI

Michał Dobrołowicz

Psy 2.5. W imię miłości" są sensacyjną opowieścią o tym, co wydarzyło się między drugą a trzecią częścią filmowego tryptyku Władysława Pasikowskiego. Pojawienie się tej książki zaskoczyło część fanów historii Franza Maurera i wzbudziło wątpliwości, jak silny jest jej związek z pierwotnymi „Psami". Rozgłos wokół tej pozycji był dużo mniejszy od tego, który towarzyszył ubiegłorocznej premierze filmu „Psy 3. W imię zasad". Miłośników serii uspokoić może fakt, że książkę swoim nazwiskiem sygnuje Władysław Pasikowski, a lektorem audiobooka jest Cezary Pazura, grający we wszystkich częściach filmowej serii. Osoby, które lubią i cenią klimat całego cyklu, mogą mieć powód do zadowolenia, bo nadarza się okazja do spotkania, tym razem w formie literackiej, z dobrze znanymi im bohaterami, takimi jak, poza Maurerem, Radosław Wolf, major Stanisław Bień i kapitan Tadeusz Stopczyk.