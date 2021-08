Złoto hiszpańskich biskupów

Według starej portugalskiej legendy już w VIII wieku naszej ery chrześcijańska ekspedycja dotarła na wyspę Antillia, utożsamianą później z Ameryką. Założyła tam siedem miast, które z czasem urosły do niebotycznych rozmiarów, a ich świątynie uginały się od złota. Według innego podania w 1150 roku biskupi wycofujący się z obleganej przez Maurów Meridy wywieźli stamtąd liczne kościelne skarby. Wielu ich później szukało, jednak dopiero teraz – dzięki rodzinnej planszówce „7 złotych miast" – pojawiła się szansa na ich odnalezienie.

W zabawie bierze udział od dwóch do czterech graczy, a przeciętna rozgrywka trwa około 20 minut. Jej uczestnicy biorą udział w licytacji, bijąc się o prawo wejścia do świątyni przed rywalami. Oczywiście mogą też zrezygnować z udziału w licytacji i zajrzeć do budynku na samym końcu. Tracą szansę na zdobycie największych skarbów teraz, ale zwiększają szanse na sukces w przyszłości.









I tak wszyscy wspólnie eksplorują kolejne komnaty, dobierając leżące na stole karty ze skarbami i starając się w ten sposób zgromadzić jak najwięcej kruszców. Pod koniec zabawy otrzymują za nie punkty. Utrudnieniem są trupie czaszki, których nie należy zbierać, oraz możliwość wpływania na liczbę punktów przydzielaną za poszczególne typy skarbów. Dodatkową atrakcją są karty totemu, które pozwalają na zmianę niektórych reguł gry. Ta nieprzewidywalność jest jedną z mocniejszych stron planszówki i sprawia, że emocje towarzyszą rozgrywce do samego końca....

