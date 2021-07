Marzenie ściętej głowy Eric Zachanowich

Rafał Glapiak

Opowiedz mi swoją historię, abym mógł cię lepiej poznać" – mówi król Artur (Sean Harris) do swego siostrzeńca sir Gawaina (Dev Patel). Młodzian dopiero co został poproszony, by podczas wigilijnej wieczerzy zająć miejsce po prawicy władcy. Zmieszany, ze wstydem przyznaje, że w zasadzie to nie ma się czym podzielić. „Nie jestem gotów" – wyznaje. „Jeszcze" – dodaje królowa Ginewra (Kate Dickie).