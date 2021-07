TVN. Kowboje już nie są tacy fajni

Próba wyrugowania z rynku TVN pokazuje, że zasadniczą cechą naszej polityki jest wiara w anihilację, w zniszczenie nie tylko wrogich sił politycznych, ale wręcz wrogich elektoratów. A przecież widzowie tej stacji nie znikną.

To był jeden z tych klasycznych pisowskich pomysłów, który pojawił się znikąd. Po prostu pewnego dnia, zaraz po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki, poseł Marek Suski zgłosił projekt „kosmetycznej" nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jego koledzy objaśniają to prosto: zbliżał się termin przedłużenia koncesji jednemu z TVN-owskich podmiotów, trzeba to było rozstrzygnąć.

W teorii doprecyzowuje się w niej tylko stan prawny. Zakłada, że spółki posiadające (w co najmniej 49 proc.) stacje telewizyjne nie tylko nie mogą mieć siedziby poza Unią Europejską, ale i nie mogą być zależne od firm, które się poza UE znajdują. TVN prowadzi spółka z siedzibą na holenderskim lotnisku. Ale nikt nie ma wątpliwości, gdzie rezydują realni dysponenci.

Polityczna obłuda

Wszyscy wiedzą, że TVN należy do amerykańskiej Grupy Discovery, chociaż odgrywana jest komedia zaprzeczeń i zdziwień. Przecież w nowelizacji chodzi o powstrzymanie kapitału rosy...

