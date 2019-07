Ucieczka z mentalnego PGR-u

Zaczyna się jak w piosence Perfectu. „Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel". Narrator, powiedzmy to śmiało – alter ego autora, to młodzieniec refleksyjny i najambitniejszy z całej trójki. Chce wyjechać, grać rocka, pisać poezję.

Wszystko, by się wyrwać z peerelowskiego marazmu. Jest i Tomek – przystojny i najlepiej grający na gitarze, ale też bojaźliwy. On nigdy nie wyjedzie, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i mentalnym. Zmarnieje jak jego ojciec – przepity robotnik, zniszczony przez nowotwór i socjalizm. I wreszcie Stasiu – najlepiej sytuowany z chłopców, a jednocześnie najsłabiej zakorzeniony w rodzinnym domu. Będzie jak nomada wędrował po świecie w poszukiwaniu szczęścia i pieniędzy, aż do smutnego końca. Jaki przyświecał im cel? Uciec do lepszego świata. Nie wszystkim starcza sił i odwagi, ale próbują na różne sposoby – poprzez naukę, używki i muzykę, najlepiej rocka, w którym byli zakochani bez pamięci.

Na poły autobiograficzna powieść Bogusława Chraboty „Gitara i inne demony młodości" rozpoczyna się w połowie lat 70. Chłopcy mają naście lat i żyją w Nowej Hucie, wielkim eksperymencie cywilizacyjnym przeprowadzonym po II wojnie światowej na mieszkańcach p...

