Głęboka woda uczy pokory

Aktor i reżyser Krzysztof Czeczot poleca w "Plusie Minusie".

Często sięgam po książki polecone przez znajomych, lub te z ciekawymi recenzjami. Teraz czytam powieść Gregory'ego Davida Robertsa „Shantaram", niezwykłą historię o współczesnych Indiach. Bohater w związku z przestępczą działalnością ucieka z Australii i rozpoczyna nowe życie, ukrywając tożsamość – zostaje lekarzem w slumsach. Mimo szczerych chęci pomagania ludziom jego przeszłość go dogania. To świetna pozycja, nie tylko ze względu na fabułę, ale także z powodu języka. Drugą książką, która wywarła na mnie mocne wrażenie, była „Furia" Salmana Rushdiego. To historia pary, która chce zaistnieć w nowojorskim świecie sztuki. Po pewnym czasie widzimy, że każde z nich zatraciło swoją drogę. To tragiczna opowieść. Co ciekawe, książka ma dwie części. Poznajemy historię wpierw z perspektywy mężczyzny, a później kobiety.

Bardzo spodobała mi się też „Kwestia ceny" Zygmunta Miłoszewskiego. Określiłbym ją mianem literatury klasy św...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-Prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ