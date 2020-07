Niezłe Miłego początki

Z tej płyty nie dowiesz się, jak żyć, ale na pewno poczujesz, że żyjesz – obiecuje Miły ATZ, raper z Gniezna, kojarzony dotychczas z brytyjskimi rytmami, jak grime czy UK garage. Zamiana głośnego, energicznego środowiska Mordor Muzik na pogodną gdyńską ekipę Undadasea z pewnością wyszła mu na dobre. Już na epce (krótkim albumie) „Deadline" z 2019 r. dał się poznać z nowej, w miarę klasycznie rapowej strony i znakomitym singlem „Oyster" rozbudził duże oczekiwania. A teraz długogrającym debiutem zdecydowanie im sprostał.

„Czarny Swing" to przede wszystkim dobrze wyprodukowana muzyka oparta na głębokim basie i dopełniona świetnym flow. Zresztą tu „flow" to słowo klucz – oznacza ono to, jak raper płynie, czyli jak płynnie melorecytuje. Miły z rapowanych wersów tworzy oddzielną linię instrumentalną. „Kocham nadawać słowom rytm/ nawet gdy nie znaczą nic/ więcej niż nadaję słowom rytm/ wciąż się różnią od cyfr/ dlatego nigdy nie chwyciłem za gitary gryf". Nie jest to jedynie przerost formy nad treścią, a te niby nic nieznaczące słowa i tak kumulują się w przyciągające uwagę zwrotki, choć zgoda – często o bardzo przyziemnych sprawach. „Basy są wavy jak plaże Galapagos". „Wavy", czyli falujący, jest też cały album. Miły płynie raz mocniej, z typowo brytyjską energią i przede wszystkim rytmem (klasyczny grime to tempo 140 uderzeń na minutę), potem bardziej rapowo (bliżej 90). Stworzył różnorodny album z kilkoma mocnymi kandydatami na radiową rotację („Balans", „Rytm" czy tytułowy „Czarny Swing"), ale też z ...

