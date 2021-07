Józef Wancer. Zerowe stopy oprocentowania kredytów to anomalia

Człowiek jest najważniejszy, musi stać w centrum naszego systemu gospodarczego. Trzeba mu pomóc, jeśli nie daje sobie rady. Wszystko jest jednak kwestią skali – mówi bankowiec Józef Wancer Grzegorzowi Siemionczykowi.

Plus Minus: Pandemia Covid-19 zepchnęła Polskę w pierwszą od początku lat 90. recesję, ale płytszą, niż się obawiano i niż w większości innych państw UE. Ożywienie jest z kolei bardzo silne. To dowód elastyczności polskiej gospodarki, jej odporności na wstrząsy. Skąd ta „kuloodporność" się wzięła?

To prawda, zawsze w kryzysowych okolicznościach radziliśmy sobie lepiej, niż oczekiwano. Jest kilka powodów. W trakcie pandemii pomogło nam to, że najbardziej dotknięte ograniczeniami branże usługowe – jak turystyka i gastronomia – nie odgrywają w Polsce tak dużej roli jak we Włoszech, Hiszpanii czy Grecji. Spośród usług większe znaczenie dla naszej gospodarki mają logistyka i transport. Duże znaczenie ma też dla nas przemysł, który akurat miał bardzo dobre wyniki. Okazuje się, że nasze firmy potrafią się zmobilizować, otrząsnąć się z szoku. Mam wrażenie, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce są zahartowane, wyćwiczone w kryzysach, bo przez tych 30 la...

