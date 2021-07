Bogusław Chrabota: Przepaść i pustka

W wielotomowej powieści Christiana Jacqa „Ramzes" ten współczesny pisarz chyba po raz pierwszy wychwycił i wyeksponował w literaturze popularnej rolę rządzącej starożytnym Egiptem zasady harmonii i sprawiedliwości. Spersonifikowana jako Maat, bogini pod postacią młodej kobiety ze strusim piórem na głowie, strzegła naturalnego porządku zarówno we wszechświecie, jak i w ludzkim uniwersum. Odpowiadała za naturalny bieg rzeczy, stanowiąc zarazem jego niezbędny warunek; bez jej ciągłej interwencji w świat ludzi i przyrody wkradał się chaos, a z nim nieszczęście. Zakłóceniu ulegały wylewy Nilu, z nieba sypał się grad bądź nadchodziły fale szarańczy albo kraj pustoszyli wrogowie. Dlatego rytuały na jej cześć celebrowano codziennie, jej kapłanem, a zarazem depozytariuszem był osobiście faraon. Maat była w jakimś sensie zarówno strażnikiem duchowości króla oraz jego duszą. Wewnętrznym głosem upominającym się o sprawy ponadczasowe i sumieniem przywołującym, gdy trzeba, do porządku.

W książkach Christiana Jacqa Maat jest chyba boginią najważniejszą. Ramzes odwołuje się do niej w każdej chwili. Każdy moment jego burzliwego życia toczy się z jej milczącym udziałem. Nie odstępuje go ani pod Kadesz, ani w Nubii, ani w królewskich pałacach. Jest miłością do ojczyzny, wyższą siłą moralną, która rozstrzyga, co dla kraju i jego ludu jest najważniejsze. Zignorowanie Maat jest zabronione, a jeśli król by się tego dopuścił, zaprzeczył ideałom harmonii, prawa i sprawiedliwości, Maat miała prawo go zniszczyć, odebrać władzę, godność i życie.

Egipska bajka? Raczej wyrafinowana konstrukcja z pogranicza filozofii i teologii, dzięki której cywilizacja, o której piszę, przetrwała ponad 3 tys. lat, po których przerodziła się w pojęcie opatrzności. Tyle że przerodziła się w formie kalekiej. Bo stała się domeną zastrzeżoną dla jej jedynego depozytariusza – judejskiego Boga. Tylko on miał w świecie Starego Testamentu prawo z nią ob...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ