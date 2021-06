Bestsellerowy język Boga materiały prasowe

Marek Oramus

Popularyzatorzy matematyki obierają najczęściej jedną z dwóch taktyk: albo starają się opowiadać anegdoty i pokazywać paradoksy, albo metodą uproszczeń demonstrują, o co w matematyce chodzi. Poziom wywodu dostosowują do matematycznych abnegatów – oni też kupują książki. W tym uchu igielnym usiłuje się zmieścić profesor matematyki stosowanej Steven Strogatz z Uniwersytetu Cornell, pisząc o rachunku różniczkowym i całkowym. Autor jest z niego tak dumny, jakby sam go wymyślił, i próbuje swym entuzjazmem zarazić czytelnika. „Potęga nieskończoności" to świetna książka; nie przypadkiem stała się bestsellerem „New York Timesa".