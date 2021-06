Zamiana delfina w bagażniku materiały prasowe

Michał Zacharzewski

W 2021 roku Netflix planuje wydać na nowe filmy i seriale astronomiczne 17 miliardów dolarów. To olbrzymia kwota, większa niż roczne przychody amerykańskich kin jeszcze przed pandemią. A jednocześnie, mimo tego bogactwa, platforma nie przestaje szukać oszczędności. Produkuje filmy i seriale tam, gdzie to jest tańsze i przynosi również inne, dodatkowe korzyści. W Polsce przygotowuje kolejne ekranizacje powieści Harlana Cobena (po „W głębi lasu" będzie to „Zachowaj spokój"), w Skandynawii finansuje mroczne kryminały, zaś w Brazylii opowieści mocno osadzone w lokalnym folklorze.