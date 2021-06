Antoni Dudek: Andrzej Duda chce mieć po prostu święty spokój

Gdyby u schyłku rządów PO nie było pewnego trendu korzystnego dla Kaczyńskiego, czyli buntu Polski B, którą Platforma całkowicie zlekceważyła, to Kaczyński do dzisiaj siedziałby w ławach opozycji. On po prostu w 2015 roku wstrzelił się z pomocą Dudy i Szydło w nadciągającą zmianę nastrojów społecznych - mówi prof. Antoni Dudek, historyk, politolog.

Plus Minus: Były premier Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej, po raz kolejny sugeruje możliwość powrotu do polskiej polityki. Czy pana intuicja historyka i politologa podpowiada panu, że tym razem jest to poważna zapowiedź, czy jak zwykle nic z tego nie wyjdzie?

Moim zdaniem ten drugi wariant jest bardziej prawdopodobny. Donald Tusk nie po raz pierwszy testuje opinię publiczną w sprawie swojego powrotu do polskiej polityki. To jest już trzecia poważna próba, nie licząc pomniejszych. Z pierwszą mieliśmy do czynienia w czerwcu 2019 roku, kiedy to miał powstać Ruch 4 Czerwca pod przywództwem Tuska. Druga próba dotyczyła ewentualnego startu w wyborach prezydenckich. Były premier przyznał, że poważnie rozważał ten pomysł, ale wyniki sondaży nie były zachęcające i dlatego się wycofał. Teraz mamy trzecią próbę, którą postrzegam jako badanie gruntu.

Po co to robi?

Ponieważ najwyraźniej ma ochotę na powrót. Dlatego nie wykluczam, że wreszcie z...

