Polaków kłopot ze szczepieniami

Z danych przedstawionych przez rząd wynika, że do 8 czerwca co najmniej jedną dawką zaszczepiło się 22 mln Polaków. Problem w tym, że w większości byli to ci, którzy od początku chcieli się zaszczepić

Wielu Polaków uważa, że ta nowa koronawirusowa rzeczywistość zostanie z nami już na zawsze i trzeba nauczyć się w niej funkcjonować. Bez lockdownów, a według niektórych – także bez szczepionek.

Ponad 2,8 mln zakażonych koronawirusem Polaków, przeszło 74 tys. zmarłych, trzy fale pandemii, przed którymi broniliśmy się lockdownami, maseczkami, edukacją zdalną, home office, zakazem wejścia do lasu, ograniczeniem spacerów... Minione półtora roku to niewątpliwie jeden z najcięższych okresów od bardzo dawna. Specjaliści coraz częściej mówią, że pandemia to doświadczenie traumatyczne, którego skutki będą widoczne jeszcze długo. I to zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

– Myślę, że temat ten będzie istniał w przestrzeni publicznej jeszcze przez lata. Tym bardziej że nie wiemy, kiedy ludzie w ogóle będą w stanie mówić o tych wydarzeniach spokojnie i z rozwagą – zwraca uwagę Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), który bada m.in. wpływ pandemii na życie Polaków. – Choć od II wojny światowej minęło już blisko 80 lat, to sprawa Holokaustu wciąż jest tym, co porusza i polaryzuje opinię publiczną. I wciąż trudno jest o tej sprawie...

