Taksówką z Brooklynu do Berlina

Kilkadziesiąt lat temu nikt by w tę historię nie uwierzył. Oto Esti, młoda Żydówka z chasydzkiej dzielnicy Nowego Jorku, w poszukiwaniu wolności ucieka do Niemiec. Tam dopiero odnajduje szczęście – czuje się szanowana i doceniana. Ludzie widzą w niej człowieka, nie zaś maszynę mającą rodzić kolejne pokolenia dzieci na potrzeby narodu przetrzebionego w czasie wojny.

Czteroodcinkowy serial „Unorthodox" powstał na podstawie autobiograficznej powieści Debory Feldman i zupełnie nie przypomina najpopularniejszych tytułów z oferty Netfliksa. Platforma dotychczas goniła za sensacją, produkowała kryminały, widowiska fantasy i dramaty historyczne realizowane z myślą o masowym odbiorcy. Tym serialem próbuje przyciągnąć ambitniejszych widzów. Ludzi, którzy skusili się na subskrypcję za sprawą „Romy", „Historii małżeńskiej" czy „Irlandczyka", ale po pewnym czasie zorientowali się, że poza ciekawymi dokumentami Netflix niewiele może im zaoferować.

„Unorthodox" pozwala zajrzeć na chwilę do świata współczesnych religijnych Żydów, choć z pewnością nie będzie to spojrzenie obiektywne. Na naszych oczach młodziutka, drobniutka bohaterka przejdzie koszmarną traumę. Później, już po ucieczce, okaże się kompletnie nieprzygotowana do życia w świeckim świecie. Esti nie rozumie współczesnej cywilizacji, nie potrafi posługiwać się kompu...

