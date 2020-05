Dobre chłopaki ze złych podwórek

Dlaczego warto posłuchać nowej płyty Płomienia 81? To muzyczno-socjologiczny barometr. W swoich tekstach para 40-letnich raperów po przejściach podsumowuje 20 lat życia w ursynowskich blokach, a przy okazji szkicuje obraz społecznych zmian w Polsce od końca lat 90.

Rok 1999 to kluczowa data w naszej najnowszej historii. Przede wszystkim ze względu na przyjęcie Polski do NATO, czyli pierwsze wejście „na poważnie" do struktur Zachodu. To też rok, w którym skończył się postkomunizm. Jak pisała Jadwiga Staniszkis, wraz z uruchomieniem OFE dawne biznesowo-polityczne powiązania ze Wschodem zaczęły tracić na znaczeniu. Wejście do UE tylko ten proces „przesuwania" Polski na zachód dokończyło.

W 1999 r. wychodzi też debiutancka płyta Płomienia. Raperzy to symbole drugiego etapu transformacji ustrojowej – znikania „szczęk" i narodzin korpoświata, prawdziwi self-made mani. „Słońce schowane było chyba z drugiej strony; zestaw mebli – lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić" – rapował Sokół, legenda sceny.









Na płycie „Szkoła 81" Pezet i Onar rozliczają się z dwiema minionymi dekadami i ustawiają w kontrze do dzisiejszych 20-letnich raperów. Dl...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: 50% rabatu na dostęp do treści rp.pl E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów dostęp do treści rp.pl nie zawiera: KUP TERAZ