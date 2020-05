Jan Maciejewski: Aborcja czyli cywilizacja ocaleńców

O kimś w tej dyskusji zapomniano, czyjś los nie został tu wzięty pod uwagę. I nie chodzi mi nawet o te wszystkie historie, którym nie pozwolono się wydarzyć, odrzucone przez wydawców już po przeczytaniu pierwszego zdania. Uznane za zbyt słabo rokujące, męczące tych, którzy mieliby ich wysłuchiwać. Bo jeżeli czyjś głos w sporze o aborcję nie został nigdy – w dosłownym sensie – wysłuchany, to nie tych, o których milczenie uprzednio zadbano, tylko ich braci i sióstr. A oni zawsze wiedzą. Zdają sobie sprawę z tego, co się stało, tym dokładniej, im mniej się ich o tym informuje. Wiedzą snami, w których razem z dziwnie znajomymi, chociaż nigdy na jawie niewidzianymi dziećmi spacerują po nadmorskich klifach, urywających się nagle pod ich stopami, pozostawiani samotnie, by za moment obudzić się z krzykiem.

Syndrom ocaleńca jest w psychologii doskonale przebadany w przypadku tych, którzy uratowali się z katastrof czy epidemii lub wygrali walkę ze śmiertelną chorobą. Mniej materiałów dotyczy rodzeństw abortowanych dzieci. Ale już te, które udało się zgromadzić, pokazują, że ten syndrom nie tylko w ich przypadku występuje, ale też daje o sobie znać gwałtowniej i bardziej uporczywie. Bo niebezpieczeństwo, którego udało im się uniknąć, nie zostało sprowadzone przez nieszczęśliwy przypadek czy bezosobowe siły natury, tylko przez tych, którzy są im najbliżsi, na których łaskę od samego początku byli zdani.

Ocaleniec, niezależnie od tego, jakiego rodzaju śmierci udało mu się uniknąć, za każdym razem nie wie, jakim prawem żyje, skoro tylu innych musiało zginąć. Przetrwanie jest długiem, z którego spłatą nie jest w stanie nadążyć. Wpada w spiralę kredytową, perfekcjonizm i przerost ambicji nad możliwościami, choć i tak wie, że nie zdąży. Może przeżyć tylko swój los, nie uda mu się zrobić tego w imieniu i na konto tych wszystkich, które przerwano, żeby zrobić dla niego miejsce. Wie, że nic mu się nie należy, skoro nie należało mu się – lecz było tylko kwestią wyboru jego rodziców – samo życie. Co z tego, że akurat w jego przypadku kciuk powędrował do góry, a nie w dół? Jeżeli akurat on, w przeciwieństwie do któregoś z jego rodzeństwa, był chciany, to przecież może się też w każdej chwili odechcieć. A jeżeli blisko połowa urodzonych na Zachodzie dzieci jest tymi, których rodzeństwo poddano aborcji, albo w przypadku ich samych rozważano jej przeprowadzenie, to przecież wszyscy jesteśmy ocaleńcami. Mechanizmy i odruchy tego syndromu musiały się wkraść do logiki kierującej światem, na który łaskawie pozwolono nam przyjść.

Bo skoro na tym samym Zachodzie od kilkudziesięciu lat praktycznie nie rodzą się dzieci z zespołem Downa, to jaki istnieje margines błędu, niedoskonałości czy odstępstwa od przyjętej społecznie normy postępowania dla tych, którzy przetrwali? I jak można się dziwić, że nawet jeżeli pojawi się tu coś wybitnego, to jakieś takie za bardzo skrojone na miarę, na wszelki wypadek uśrednione? Że ulicami maszerują armie perfekcjonistów, tylko geniuszy jest jakby mniej niż kiedyś? Mniej tego wszystkiego, co było wielkie także wszystkimi błędami i niezrozumiałymi dziwactwami, które na drodze do tej wielkości popełniono. Ale czegoś innego jest za to więcej. Ciszy, od której przyjdzie nam kiedyś ogłuchnąć.