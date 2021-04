Banjo, mandolina i jest impreza materiały prasowe

Kamil Brzózka

W czasach zarazy możliwość obcowania z muzyką na żywo ograniczona została do minimum. Kanadyjczyków z The Dead South pandemia dopadła w trakcie trasy koncertowej promującej płytę „Sugar & Joy", wydaną pod koniec 2019 r. Panowie zdążyli wystąpić na 54 koncertach w USA, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. Fani z reszty Europy i pozostałych kontynentów muszą poczekać na jej kontynuację przynajmniej do jesieni 2021 r. Czas ten z pewnością upłynie przyjemniej przy dźwiękach „Served Live", pierwszej koncertowej płyty w historii zespołu.