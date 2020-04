Sam przeciw wszystkim materiały prasowe

Rafał Glapiak

Cincinnati w stanie Ohio, rok 1998. Robert Bilott (Mark Ruffalo, na zdjęciu), prawnik specjalizujący się w obronie wielkich korporacji, zostaje poproszony przez Wilbura Tennanta (Bill Camp), farmera z Parkersburga w Wirginii Zachodniej, by przeprowadził dochodzenie w sprawie dziesiątkowanego, najpewniej przez truciznę, bydła. Z początku mężczyzna jest niechętny, by angażować się w indywidualne postępowanie, ale – z uwagi na fakt, iż chodzi o człowieka z jego rodzinnej miejscowości, znajomego babci na dodatek – postanawia przynajmniej sprawdzić, o co chodzi. Natrafiając niespodziewanie na dowody świadczące o tym, że coś jest jednak nie tak, rozpoczyna mozolną analizę. W toku trwającego wiele lat śledztwa okazuje się, że do lokalnych wód wyciekały szalenie niebezpieczne substancje z fabryk DuPonta, światowego potentata branży chemicznej. Infekowały nie tylko zwierzęta, ale także organizmy mieszkających tam ludzi.