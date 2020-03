Pomnik Bitwy Warszawskiej. Gnomon szczytem możliwości

Podobnie było w listopadzie 2019 r., gdy premier Mateusz Morawiecki podczas internetowego czatu złożył obietnicę, że w stolicy powstanie łuk triumfalny upamiętniający Bitwę Warszawską. Przez kilka dni trwała dyskusja, która przebiegała według doskonale znanego scenariusza: jeśli nie jesteś zachwycony pompatycznym pomysłem łuku triumfalnego, to znaczy, że jesteś zakompleksionym antyPolakiem, zwolennikiem pedagogiki wstydu, krzewicielem mikromanii, czyli twierdzenia, że Polska jest gorsza od innych narodów i powinna na innych patrzeć z niższością i zazdrością, jako siedlisko ciemnogrodu itp. Przeciwnik budowy łuku triumfalnego to z pewnością ojkofob nienawidzący Polski i polskości. Dyskusja o sensowności budowli, którą obiecał Morawiecki, szybko zmieniła się w dyskusję na temat tego, kto jest, a kto nie jest Polakiem, jaki patriotyzm jest dobry itp. Tyle że po dwóch tygodniach temat łuku zniknął równie szybko, jak się pojawił. A więc nie była to kwestia ważna, ot, okazja, by się pokłócić.

Teraz o obietnicy premiera nikt zdaje się już nie pamiętać, przez kilka dni gnomon pożyje sobie w mediach społecznościowych i zdechnie. Problem w tym, że cała ta dyskusja jest drugorzędna wobec faktu zupełnie fundamentalnego – wygląda na to, że nasze świętowanie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej powtórzy wszystkie błędy, które popełniono przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Co zostało z tamtych obchodów poza kilkoma niepraktycznymi ławeczkami, z których odłazi farba, a które w rocznicowym ferworze postawiono w kilku prowincjonalnych miasteczkach? Kwintesencją kompromitacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości było procedowanie w Sejmie na parę dni przed rocznicą specjalnej ustawy ogłaszającej 12 listopada dniem wolnym od pracy, jako że 11 listopada wypadał akurat w niedzielę i świętowanie mogłoby nie być dość uroczyste. Na rocznicę niepodległości nie udało się przygotować wcześniej żadnego z wielkich dzieł – np. Muzeum Historii Polski – choć to również wina wielu poprzednich rządów. Jednak setna rocznica przeminęła i nic z niej nie zostało.

Wracając do pomnika na placu Na Rozdrożu. Monument wymaga przebudowy całego placu, a czas biegnie nieubłaganie – zostało niecałe pół roku. Do tego czasu nie powstanie oczywiście Muzeum Bitwy Warszawskiej, bo do jego budowy trzeba się było zabrać cztery albo pięć lat temu. A przecież wtedy dobra zmiana była tak zajęta wojną z totalną opozycją, wojną o sądy i innymi wojnami, że nie starczało jej czasu i sił, by sensownie przygotować obchody. Owszem, zobaczymy zapewne rekonstrukcje historyczne, parady wojskowe, odprawionych zostanie kilka uroczystych mszy polowych. A potem wrócimy do codzienności i o rocznicy szybko zapomnimy. Tymczasem jedna z największych wiktorii w historii polskiej wojskowości znów wróci do książek.

Sposób, w jaki obchodzimy rocznice (a właściwie ich nie obchodzimy), wiele mówi o nas samych. A także o bezradności w tej sferze rządzącej już piąty rok prawicy. Pewnie w okolicach lipca zapanuje szał, wszyscy na ostatnią chwilę będą coś organizować, napompujemy naszą historyczną dumę na parę dni, a potem, jak z balonika, znów zejdzie z niej powietrze. I okaże się, że gnomon na stulecie to był szczyt naszych możliwości.