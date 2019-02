Christina Dalcher: Po co robić z kobiet roboty, skoro wystarczy odebrać im głos

Pisząc powieść „Vox", zgłębiłam problem tego, jak bardzo nasze człowieczeństwo związane jest ze zdolnością do posługiwania się językiem. Zadałam sobie przerażające pytanie: „Co by było, gdybyśmy tę umiejętność komuś zabrali?" - mówi Christina Dalcher, pisarka.

Jeśli miałaby pani na to tylko sto słów, co powiedziałaby pani o swojej książce „Vox"?

W wersji poetyckiej odpowiedziałabym tak: „Drogi świecie, słuchasz mnie? Czy mój słabiutki głosik jest dość silny, by popłynąć hen za oceany i dotrzeć aż do twoich uszu? Posłuchaj więc. Teraz. Bo mam sto słów, i ani jednego więcej, by opowiedzieć ci o tym, co nam zrobiono. Nam wszystkim. Kobietom i dziewczynkom. Czy mnie słyszysz? To szaleństwo zaszło już zbyt daleko. A gdzieś po drodze straciłyśmy nasze słowa, bo nie umiałyśmy ich używać. Jakimś dziwnym trafem dotarłyśmy do punktu, w którym jesteśmy. Bransoletka na moim nadgarstku pulsuje, ilekroć się odezwę, teraz szybciej niż zazwyczaj, i jest to groźne bębnienie. Posłuchaj proszę. Został mi już tylko krzyk".

Ale jeśli wolałby pan wersję lakoniczną, powiedziałabym: „Głosujcie", i zostałoby mi jeszcze 99 słów.

W książce kobiety rzeczywiście noszą wspomniane przez panią bransole...