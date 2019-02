„Książka moich rozczarowań”. Rozczarowany jak Mackiewicz

Jeden z najwybitniejszych polskich publicystów – i mam tu na myśli nie tyle poglądy, ile raczej sam talent – Stanisław Cat-Mackiewicz wydał w 1939 r. „Książkę moich rozczarowań". Był to zbiór tekstów gazetowych z różnych lat, uporządkowany tematycznie. Dziś wraca w nowym, uzupełnionym wydaniu.

Ktoś mógłby spytać, jakiż z tego pożytek dzisiaj, po blisko 80 latach? Czyż taki zbiorek ma jakąś wartość poza walorami historycznymi? W tym momencie każdy miłośnik twórczości Mackiewicza od razu gorączkowo odkrzyknie: oczywiście, że tak! I będzie miał rację. Na 500 stronach wznowienia dostajemy bowiem to, co u owego pisarza najlepsze: wciągające opowieści historyczne, ogniste polemiki, a także – rzecz jasna – różnorakie oryginalne teorie historyczne. Cofamy się do republikańskiej Francji, gdzie obserwujemy korupcję i polityczne rozgrywki. Śledzimy smutne losy carskiej rodziny po rewolucji, a także poznajemy kolejne charakterystyki Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Władysława Studnickiego i wielu innych. Zebrane teksty dają świetny obraz obyczajowości i mentalności czasów dwudziestolecia międzywojennego. Kto wie, może nawet w większym stopniu niż jego najgłośniejsze dzieło książkowe „Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939"....