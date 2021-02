Syzyfowe prace

Doświadcza tego uwięziony w tym przedpieklu, dosłownie i w przenośni, Nyles (Andy Samberg), główny bohater „Palm Springs" (2020). „Dzisiaj jest dzisiaj. Było także wczoraj i będzie też jutro" – mówi w jednej ze scen. Mężczyzna utknął w pętli czasu i każdego dnia jest zaciągany przez swoją dziewczynę na wesele jej znajomych. Gdy widz poznaje Nylesa, ten przeżył już najpewniej tysiące takich dni, co wyjaśnia, dlaczego w ogóle nie dba o konwenanse (na uroczystość ubiera się w szorty i hawajską koszulę, a w trakcie ceremonii perfidnie wypija kilka piw). W krytycznym punkcie wieczoru oswobadza druhnę Sarę (Cristin Milioti), zbyt nietrzeźwą, by wygłosić toast, a następnie zabiera ją w intymne miejsce, by tam uprawiać z nią seks. Ma wprawę – musiał ją podrywać w ten sposób niezliczoną ilość razy. Następnego dnia wszystko zaczyna się od nowa, z tą zasadniczą różnicą, że okazuje się, że dziewczyna też trafiła do pętli.

Nyles jest cynikiem. Nauczył się żyć w takich okolicznościach, tracąc po drodze rachubę. Więcej nawet: poddał się i przestał szukać sensu w tym, co go spotkało. Tyle razy nieskutecznie próbował się zabić, że budzi politowanie. Dla Sary z kolei to zupełna nowość. Nic dziwnego, że odczuwa frustrację i strach przed nieznanym, które powoli przeradzają się w niemal dziecięcą radość. Kobieta zaczyna próbować coraz bardziej szalonych rzeczy. Można założyć, że on zdążył zrobić je już wcześniej, ale teraz, mając tak wspaniałą towarzyszkę, inaczej patrzy na ten felerny dzień.

To stanowi oczywiście pretekst do kolejnych gagów w tym pustynnym czyśćcu. W znakomitej sekwencji montażowej bohaterowie piją alkohol w samochodzie, kradną samolot i prowokują bójki w barze. Plus jest przecież taki, że kolejnego poranka nie będzie ani kaca, ani siniaków. Hulaj dusza, piekła nie ma? Niekoniecznie. Może i inni nie będą pamiętać wyrządzonych krzywd, ale protagonistom pozostaną wyrzuty sumienia. Sarah i Nyles zbliżają się jednak do siebie, budzą się szczęśliwsi. Stan zakochiwania się jest wyjątkowy, ale czy tych dwoje mogłoby być razem w normalnych okolicznościach?

Tonacja filmu zmienia się wielokrotnie, niby tylko na marginesie pozostawiając przestrzeń do refleksji, ale w gruncie rzeczy to kino – mimo że podane w czysto komediowy sposób – skłaniające do rozważań. Kiedy bowiem pojawia się możliwość wyrwania z przeklętego kręgu, Nyles wcale tego nie chce. „Po co wracać? Tam jest śmierć, ubóstwo, ból i cierpienie, a tu możemy być razem" – mówi i w tym egzystencjalnym paradoksie tkwi sedno i świeżość obrazu Barbakowa.